Verso Encuentro 2026. Sono Valeria Luiselli e Mathias Enard i primi ospiti della XIII edizione del festival - Tuttoggi.info

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Verso Encuentro 2026. Sono Valeria Luiselli e Mathias Enard i primi ospiti della XIII edizione del festival

Redazione

Verso Encuentro 2026. Sono Valeria Luiselli e Mathias Enard i primi ospiti della XIII edizione del festival

Lun, 04/05/2026 - 07:57

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Sono Valeria Luiselli e Mathias Enard i primi due ospiti annunciati di Encuentro 2026, XIII edizione della festa delle letterature in lingua spagnola, in programma a Perugia e Castiglione del Lago dal 19 al 24 maggio.

Sarà proprio Luiselli, alle 18.30 all’Università per Stranieri di Perugia, a inaugurare il festival martedì 19 maggio: la scrittrice e saggista messicana, autrice dell’acclamato Archivio dei bambini perduti (La Nuova Frontiera) e Premio Mondello 2025, presenterà il suo nuovo libro Principio metà fine (Einaudi editore), viaggio alle origini di una famiglia attraverso quattro generazioni di donne, romanzo intimo e immaginifico che, tra istantanee dalla contemporaneità e memorie destinate a sbiadire, dà voce a un insopprimibile, struggente desiderio di appartenenza.

Enard, scrittore e traduttore francese già vincitore del prestigioso premio premio Goncourt 2015, arriverà invece a Perugia sabato 23 maggio, sempre alle 18.30 e sempre all’Università per Stranieri, grazie alla collaborazione con la Fondazione Civitella Ranieri, che lo ospiterà in quei giorni per una residenza artistica. A Encuentro Enard, sulla scia della partecipazione dell’anno scorso del britannico Jonathan Coe, porterà uno sguardo diverso rispetto alla produzione letteraria ispanoamericano al cuore del festival, con la presentazione, in dialogo con Paolo Di Paolo, del suo nuovo libro Malinconia dei confini. Nord (e/o), volume inaugurale della tetralogia che l’autore francese dedicherà alle idee di passaggio tra la letteratura e la vita, tra sé e gli altri, tra sé e un altro sé. In un vagabondare apparentemente senza meta, che tuttavia lo porta come sempre a trovare rifugio in una libreria, Mathias Enard percorre Berlino e la sua storia, esplorando il tempo e la geografia in una conversazione interiore incentrata sulla multiforme nozione di frontiera, limite, confine. Scopre così, negli spazi che via via si aprono, una malinconica speranza: nei ricordi, nelle letture, nella pratica attiva dell’amicizia – che non è mai molto distante dalla pratica della letteratura.

Il programma completo di Encuentro 2026 verrà presentato mercoledì 6 maggio a Perugia in conferenza stampa.

Info: https://encuentroperugia.it/

Luogo: PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

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