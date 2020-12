Coronavirus, iniziata la vaccinazione di massa del personale ospedaliero FOTO

Oggi 300 operatori dell'ospedale Santa Maria della Misericordia | Le 1.950 dosi anche per il personale dei Distretti Usl di Perugia, Assisi e Trasimeno

Iniziata questa mattina la vaccinazione anti Covid del personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia. I primi sono stati coloro che hanno hanno già manifestato l’adesione alla vaccinazione per proteggersi dal Coronavirus. Vaccinazione che è volontaria ma fortemente raccomandata.

Il punto di vaccinazione

Il punto di vaccinazione è stato organizzato nel reparto di Geriatria piano 0 blocco H dove sono stati allestiti 4 ambulatori dedicati aperti mattina e pomeriggio. L’accesso agli ambulatori è previsto dall’ingresso n. 13 (di fronte Ellisse – parcheggio Gambuli).

Anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel giorno del sopralluogo al nuovo ospedale da campo della Regione, ha colto l’occasione per visitare l’ambulatorio allestito presso la struttura ospedaliera per le vaccinazioni, dove ha salutato il personale presente.

Vaccinazioni anche durante i festivi, oggi 300

Le vaccinzioni proseguiranno ininterrotamente anche durante i giorni festivi.

Per oggi, 31 dicembre, sono in programma circa 300 vaccinazioni, appunto del personale sanitario che per primo ha fornito l’adesione rispondendo alla lettera di invito della Direzione regionale.

I documenti

Il giorno della vaccinazione vanno consegnati al team vaccinale i seguenti moduli compilati in tutte le parti insieme alla propria tessera sanitaria:

Consenso informato vaccinazione anti-Covid-19

All. 1-Nota informativa allegata al consenso

All.- 2 Anamnesi prevaccinale

Informazioni

Per qualsiasi informazione o nell’eventualità che non sia stata ricevuta la mail regionale per l’adesione è possibile scrivere alla seguente mail aziendale:

vaccinazionecovid19@ospedale.perugia.it

Oppure telefonare al seguente numero intranet aziendale: da cellulare aziendale 33282; da telefono fisso 62 33282.

La Direzione dell’Azienda ospedaliera raccomanda a tutto il personale dipendente e convenzionato universitario di controllare quotidianamente la propria mail aziendale con l’account @ospedale.perugia.it.

I vaccini anti Covid nel magazzino ospedaliero di Perugia

Mercoledì al magazzino ospedaliero sono state consegnate 1.950 dosi di vaccino anti Covid-19 prodotte da BioNtech Pfizer. Dosi destinate agli operatori sanitari dell’Ospedale di Perugia e dei Distretti sanitari di Assisi, Perugia e Trasimeno della Usl Umbria 1.

Vaccini anti Covid, scorte durante il trasporto

e vigilanza aumentata sulle scorte stoccate

Il mezzo del corriere è arrivato in piena sicurezza grazie al lavoro degli agenti della polizia stradale che lo hanno scortato fino a destinazione. Nell’imballo consegnato vi erano, conservate sotto ghiaccio per mantenere la temperatura a meno 80 gradi, 2 piastre contenenti n. 195 fiale ciascuna, che corrispondono a n. 975 dosi, per un totale complessivo di n. 1950 dosi.

Il prodotto è stato controllato e stoccato dal dott. Alessandro D’Arpino, direttore della Farmacia ospedaliera, che lo ha posto in uno dei due frigoriferi presenti nel magazzino e nel tardo pomeriggio ha predisposto lo scongelamento e organizzato la consegna.

Il magazzino farmaceutico dell’Ospedale di Perugia è stato individuato dalla Regione Umbria come hub per lo stoccaggio delle dosi che verranno distribuite ai team vaccinali del Santa Maria della Misericordia e della USL Umbria 1.