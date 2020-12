Covid, così le vaccinazioni in Umbria VIDEO

Circa 7 mila gli operatori sanitari che hanno aderito alla campagna di vaccinazione

Sono circa 7mila gli operatori sanitari umbri che finora hanno risposto sì all’invito a sottoporsi al vaccino anti Covid. Una percentuale che si avvicina al 50% rispetto agli operatori a cui il vaccino è stato offerto in modo prioritario.

COSI’ LE VACCINAZIONI IN UMBRIA – VIDEO

Le prime vaccinazioni sono state effettuate domenica all’ospedale di Spoleto, agli operatori dei team vaccinali. Medici, infermieri e oss sono diventati così i primi testimonial della campagna di vaccinazione.

La vaccinazione nella Rp Santa Margherita

Per testare le operazioni di vaccinazione nelle strutture protette, venti dosi sono state somministrate, sempre su base volontaria, ad operatori (3) e 17 anziani ospiti della Residenza protetta Santa Margherita di Perugia.

La prima umbra ad essere stata vaccinata col prodotto della Pfizer Biontech è stata la dottoressa perugina Michela Cardamone, della Asl1.

Le persone vaccinate, come da protocollo, sono state in osservazione per circa 15 minuti. Nessuno ha presentato effetti collaterali. Ovviamente continueranno ad essere monitorate con particolare attenzione nei prossimi giorni.