Vaccino, 120 operatori sanitari vaccinati all'ospedale di Terni - Tuttoggi

Pasquale Chiarelli confermato direttore generale dell'azienda ospedaliera ternana, continua la campagna vaccinale all'ospedale di Terni

All’azienda ospedaliera di Terni proseguono le vaccinazioni anticovid per il personale sanitario. Nella seconda giornata sale fino a 120 il numero degli operatori sanitari che hanno aderito al piano vaccinale prediposto nelle sale del Poliambulatorio del Santa Maria.

Conferma nomina a direttore generale

“Con le vaccinazioni abbiamo finito il 2020 e iniziato il 2021 nel migliore dei modi – spiega il neo direttore generale dell’azienda ospedaliera di Terni, Pasquale Chiarelli – seguendo il protocollo stabilito dalla Regione Umbria, su indicazione del ministero”. Chiarelli fa poi il punto a seguito della sua nomina a direttore generale, stabilita dalla Regione Umbria. “Ringrazio la governatrice Donatella Tesei, l’assessore alla Sanità, Luca Coletto, insieme a tutta la giunta regionale per la fiducia accordatami. Insieme alla presidente Tesei ringrazio il Magnifico Rettore, Maurizio Oliviero. Ringrazio il direttore regionale della Sanità, Claudio Dario, e tutto il team regionale, per aver favorito la costante collaborazione di tutte le quattro aziende sanitarie umbre. Un ringraziamento particolare e un saluto ad Antonio Onnis, per il lavoro svolto in questi mesi come commissario per l’emergenza Covid”.

Emergenza Covid

“In tutto questo – prosegue il neo direttore generale – il mio primo pensiero va ai medici e al personale assistenziale dell’ospedale Santa Maria di Terni, per la generosità, la professionalità e per la intelligente collaborazione dimostrate in questi complicati mesi, anche grazie all’efficace azione della direzione sanitaria e amministrativa, oltre che a tutti i professionisti che dietro le quinte lavorano costantemente. I prossimi tre anni ci vedranno protagonisti del rinnovamento del nostro ospedale e così di tutta la sanità umbra”.