Coronavirus, anche l’Esercito per il controllo del territorio

Il sindaco Stefano Zuccarini: "La sicurezza resta un tema centrale"

Anche l’Esercito per controllare il territorio di Foligno, nel periodo dell’emergenza coronavirus. L’annuncio da parte del sindaco Stefano Zuccarini.

Coronavirus: una pattuglia dell’Esercito in servizio

“Nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” infatti – spiega il primo cittadino – ha preso servizio una pattuglia con tre militari del Terzo Genio Guastatori. Per noi la sicurezza resta un tema centrale e ringrazio per l’attenzione e la sensibilità, Sua Eccellenza il Prefetto ed il Signor Questore. Un ringraziamento particolare ai circa 150 militari impegnati in quest’operazione in Umbria e nelle Marche, che sono di stanza proprio a Foligno nel nostro Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito“.