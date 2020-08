Coronavirus, altri 4 contagiati a Perugia | Due guariti

Altri 4 contagiati da Coronavirus a Perugia. Questo l’esito dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, molti dei quali effettuati su familiari e persone venute a contatto con gli 11 positivi riscontrati il giorno prima.

Le persone attualmente infettate dal Covid-19 a Perugia sono dunque 27, di cui una ricoverata in ospedale, ma non in terapia intensiva.

Due persone contagiate sono state dichiarate guarite nelle ultime ore, all’esito del secondo tampone negativo.

A Perugia l’amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha emesso un’ordinanza nella quale sono indicate le zone a maggior rischio assembramento nelle quali si vigilerà con maggior attenzione sul rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina.