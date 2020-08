Caso Covid-19 da Faliero, parla il sindaco di Magione Giacomo Chiodini. Che informa sulle verifiche per scongiurare nuovi contagi e spiega l’ordinanza con cui giovedì ha disposto precauzionalmente la chiusura del noto ristorante per 72 ore.

Primi test sul personale

A giovedì sera, secondo quanto comunicato dal sindaco, sono buoni i primi risultati per quanto riguarda i test effettuati sul personale: nessuno risulta infatti al momento contagiato.

Parla il sindaco

La donna contagiata, residente in un altro comune, lavora in cucina e non ha avuto contatti con la clientela. “Sono minime – afferma il sindaco – le possibilità di trasmissione del virus ai clienti del noto locale, famoso in tutta l’Umbria per le sue torte al testo: chi ha mangiato lì può stare sufficientemente tranquillo. Non solo perché dai primi risultati dei tamponi – comunicati da USL Umbria 1 – nessuno dello staff risulterebbe positivo, ma anche perché la persona contagiata – non residente a Magione – è addetta esclusivamente alla cucina e sembra non aver avuto contatti diretti con la clientela“.

La chiusura fino a domenica, salvo anticipazioni in base ai test

Rimane comunque – spiega il sindaco – in vigore l’ordinanza di sospensione dell’attività almeno fino a domenica prossima. “Si tratta di 72 ore di chiusura – chiarisce Chiodini – che potrebbero essere ridotte qualora dovessero andare bene tutti gli approfondimenti sanitari sul personale coinvolto“. Una speranza concreta alla luce dei primi risultati dei test.

Sono in corso ulteriori approfondimenti dell’autorità sanitaria e si rimane in attesa dell’esito degli ultimi tamponi.

Chiodini rivolge “un saluto a tutta la famiglia de “La Maria” e allo staff” E auguri di pronta guarigione alla persona positiva.

A Magione un solo positivo

La dipendente del ristorante Faliero risiede in altro comune. A Magione, dunque, al momento risulta un solo positivo al Covid-19. Si tratta della persona risultata positiva qualche giorno fa dopo un rientro dall’estero.

I magionesi in isolamento

Dopo il caso di contagio al ristorante Faliero, con i controlli in corso, le persone in isolamento preventivo a Magione sono 34.