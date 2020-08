Coronavirus, 11 casi in un giorno: a Perugia stretta sui controlli

Undici casi positivi al Coronavirus solo nelle ultime 24 ore. Che fanno salire a 25 le persone attualmente contagiate a Perugia. Una delle quali ricoverata in ospedale.

L’impennata dei contagi nel capoluogo umbro spinge il Comune ad intensificare il rispetto delle norme anti Covid. Contagi in gran parte dovuti ad infezioni avvenute in vacanza. Con il Covid che ha colpito persone abbastanza giovani, asintomatiche. Ma ciò non consente di abbassare la guardia. Anche perché il rischio è che possano essere contagiati soggetti più vulnerabili, come accaduto con il ragazzo di Panicale.

L’ordinanza del Comune di Perugia

Il Comune di Perugia, dopo un summit con protezione civile e polizia municipale, ha emesso un’ordinanza che ribadisce le norme contenute nell’ordinanza del Ministero della salute e in quella della Regione Umbria. In particolare, il provvedimento indica alcune vie e piazze dove è assolutamente obbligatorio indossare la mascherina dopo le 18. Sono le vie della movida. Quelle dove insistono le principali attività commerciali. Ma anche le vie del sesso mercenario, altra fonte di possibile contagio.

Ovviamente, resta fermo l’obbligo di indossare la mascherina, dopo le 18, in tutti i luoghi potenzialmente affollati.

I controlli

La polizia municipale, seguendo anche l’indicazione data dalla Prefettura, effettuerà controlli serrati per il rispetto della normativa. Chi non indossa la mascherina rischia una multa di 400 euro.