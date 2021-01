Coronavirus, 139 alunni positivi e 2724 in isolamento | La Regione approva il Piano scuole Fase 3

I dati aggiornati a oggi: contagiati anche 49 insegnanti | Cambiano i protocolli tra asili e scuole: test rapidi immediati per ridurre le quarantene

Coronavirus, sono 139 gli alunni umbri positivi (dato aggiornato a oggi, mercoledì 27 gennaio). Si tratta di 37 bambini dell’asilo e di 78 della primaria. Contagiati anche 21 ragazzi delle medie e 3 delle superiori, rientrati in classe lunedì.

In tutto le classi attualmente in isolamento in tutta l’Umbria sono138 (4 delle scuole superiori) con 2724 costretti alla quarantena.

I cluster (cioè i gruppi-classe dove ci sono almeno due positivi) sono 25: 9 all’asilo, 12 alle elementari e 4 alle medie.

Tra il personale scolastico sono 49 i positivi: 4 negli asili, 41 alle elementari, 3 alle medie e una docente delle superiori.

La Regione approva il “Piano scuole Fase 3”

Intanto oggi, come preannunciato, la Giunta regionale dell’Umbria, su iniziativa dell’assessore alla Salute, Luca Coletto, ha approvato il “Piano Scuole Fase 3”, che aveva già avuto il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 21 gennaio.

Coletto: misure a scuola e testing

“L’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni – spiega l’assessore Coletto – oltre ad interventi di tipo organizzativo sugli istituti scolastici, quali la riduzione del numero degli studenti frequentanti, lo scaglionamento ingressi e interventi sulla rete dei trasporti, prevede che le Regioni, in collaborazione con il Ministero della Salute, elaborino piani operativi che garantiscano la rapida e tempestiva gestione dei casi scolastici secondo criteri di specifica priorità e favoriscano le operazioni di tracciamento e l’applicazione dei protocolli sanitari previsti, anche attraverso l’utilizzo di tamponi rapidi. In base a ciò la Regione Umbria – aggiunge Coletto – ha approvato un accordo con le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private convenzionate, per promuovere l’attività di testing nella popolazione studentesca e nel personale docente e non docente delle scuole superiori, utilizzando i test antigenici rapidi da effettuarsi, su base volontaria e gratuita, presso le farmacie”.

Tracciamento rapido

“Il Piano approvato oggi – ha riferito – ha l’obiettivo di dare chiare indicazioni per contenere la diffusione dei contagi in ambiente scolastico e garantire la continuità dell’attività scolastica in presenza, attraverso la diagnosi precoce dei casi sensibilizzando sia la scuola che le famiglie, il tracciamento tempestivo dei contatti del caso indice, al fine di sottoporli a test antigenico rapido nel più breve tempo possibile, l’esecuzione del test antigenico rapido esteso ad altre classi o all’intera scuola a seguito di evidenza di cluster che coinvolgano altre classi dell’istituto scolastico”.

Asilo e scuole, rischi e protocolli diversi

La strategia prevista nel Piano scuole presenta approcci diversificati, sulla base del profilo di rischio, tra scuole dell’infanzia e scuole di ordine superiore, in relazione alle misure di contenimento che è possibile adottare nei due diversi contesti, quindi distanziamento, mascherine, riduzione delle presenze.

Viene inoltre diversificato il percorso rispetto al ruolo del caso indice, se alunno, docente o collaboratore scolastico.

A seguito di segnalazione di un caso accertato di positività al Virus SARS-Cov-2 il Dipartimento di Prevenzione, con la collaborazione del Referente COVID della scuola, effettuerà una verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione previste e delle circostanze di esposizione.

Sulla base di tale valutazione verranno predisposte le misure, tra cui la tempestiva esecuzione dei test antigenici per la classe e per i docenti.

Un sistema che dovrebbe ridurre il ricorso agli isolamenti, si stima, di circa l’80%.