Covid, troppi prof in quarantena: chiusa la scuola di Mantignana

L'ordinanza del sindaco Betti fino a mercoledì 3 gennaio | Pochi gli studenti che risultano infettati, proseguono i controlli

Chiusa fino a mercoledì 3 febbraio la scuola secondaria di primo grado (media) di Mantignana. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco Betti proprio alla luce dei numerosi professori che, positivi o contatto di positivi, sono costretti alla quarantena.

Rendendo quindi impossibile effettuare la didattica in presenza. Pochi, invece, gli studenti che risultano contagiati, in base ai tamponi effettuati.

Nel territorio comunale di Corciano le persone che attualmente risultano infettate dal Coronavirus sono 153. Di queste, 8 sono ricoverate in ospedale (una in terapia intensiva).

Mercoledì il Piano scuola in Regione per ridurre le quarantene

Mercoledì approderà in Giunta regionale il nuovo Piano scuola (che ha già avuto il via libera da parte del Comitato tecnico scientifico locale) per ridurre il ricorso alla quarantena, attraverso screening rapido di studenti e prof. Questi ultimi, in pratica, saranno in quarantena solo all’esito positivo del tampone.