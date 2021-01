Scuole, 5 i bambini contagiati | Il bollettino della protezione civile: nel comune nell'ultimo giorni 21 nuovi positivi, sono ormai 98

Focolai Covid a Deruta, dopo la scuola primaria chiuso anche l’asilo. Martedì il sindaco Toniaccini ha deciso di sospendere le lezioni in presenza anche per la scuola d’infanzia. Dove i bambini che avranno i risultati di due tamponi negativi potranno quindi tornare – se non ci saranno malaugurate novità – da lunedì primo febbraio, dopo che nei locali sarà ultimata la sanificazione.

Il provvedimento era stato assunto a seguito dei contagi riscontrati, che avevano portato all’isolamento di 3 delle 4 sezioni della scuola d’infanzia di Deruta. Nel plesso sono risultati positivi un bambino e due operatrici.

Anche in questo caso – come era avvenuto per la chiusura, per una settimana, della scuola primaria – il provvedimento era stato sollecitato da diversi genitori e dalle opposizioni consiliari. Con la chiusura prima del plesso di Pontenuovo (dove erano 4 le classi in isolamento) e poi di quello di Deruta (7 classi in quarantena).

Covid, la situazione nelle scuole di Deruta

Come si legge nella comunicazione dell’Istituto comprensivo “Mameli-Magnini”, al momento sono 5 gli alunni positivi al Covid a Deruta.

Alla scuola media è rientrata in presenza la classe che era in quarantena a Deruta. Resta in presenza una delle tre classi della media di San Nicolò.

Tamponi, crescono i contagi

Intanto a Deruta i numerosi tamponi effettuati e processati hanno riscontrato nell’ultimo giorno ulteriori 21 contagi.

Gli attualmente positivi al Coronavirus nel comune sono 98. Uno degli 8 pazienti derutesi ricoverati (due in terapia intensiva) è stato dimesso.