Covid, a Spoleto più guariti che positivi. A Giano altri 2 casi dopo la scuola chiusa

Un caso in più anche a Campello, mentre a Castel Ritaldi situazione invariata. L'aggiornamento sul Covid nel comprensorio di Spoleto al 27 gennaio

Tre positivi in più al Covid ma i guariti sono di più. Sono attualmente 132 le persone attualmente positive al Coronavirus a Spoleto. Anche se rispetto a ieri si registra una persona in più ricoverata in ospedale (9 in tutto, di cui 1 in terapia intensiva).

Rispetto al giorno precedente, alle ore 13 del 27 gennaio si registrano a Spoleto +3 casi di Covid-19, mentre i guariti sono più del doppio, cioè 7.

Nessuna variazione a Castel Ritaldi, dove gli attualmente positivi sono 6.

A Campello sul Clitunno, invece, i positivi al Covid passano da 4 a 5, di cui 2 ricoverati (1 in terapia intensiva).

Infine a Giano dell’Umbria, dopo il boom di casi registrati ieri (+15) e la chiusura della scuola materna (che riaprirà soltanto a metà della prossima settimana), oggi si registrano fortunatamente appena 2 casi in più. Il totale passa dunque a 28, la gran parte in isolamento domiciliare. C’è infatti una sola persona ricoverata, in terapia intensiva, ormai da diverse settimane.