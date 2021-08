Coppa Primavera, l'Orvieto FC si scontrerà con la Pro Ficulle - Tuttoggi

Domenica prossima, in occasione della Coppa Primavera di prima categoria, l'Orvieto FC giocherà contro la Pro Ficulle al "Mosconi" di Sferracavallo.

Coppa Primavera di Prima Categoria: a Orvieto è’ tutto pronto per l’esordio stagionale del calcio a 11. Domenica 29 agosto alle ore 16.00, infatti, avrà luogo il primo turno presso l’impianto sportivo “Federico Mosconi” di Sferracavallo. Qui i ragazzi dell’Orvieto FC affronteranno la Pro Ficulle.

Bellagamba: “Domenica finalmente torneremo a giocare”

“E’ la prima uscita stagionale che arriva dopo una stagione e mezza di stop”, commenta il Direttore Generale dell’Orvieto FC, Maurizio Bellagamba. “Una stagione e mezza – prosegue – durante la quale abbiamo fatto la domanda di ripescaggio approdando in Prima categoria, e domenica finalmente torneremo a giocare”.

Marco Perotti, un nuovo allenatore per l’Orvieto FC

Quest’anno una novità in più per l’Orvieto FC: il nuovo allenatore, Marco Perotti. “E’ una squadra molto rinnovata – dichiara infatti Bellagamba – che è ancora in piena preparazione, ma sono certo che mister Marco Perotti saprà tirare fuori il meglio dai ragazzi”.

Il Direttore Generale Bellagamba prevede “una partita dura”; del resto è un derby. “Credo che sarà un ottimo banco di prova per capire la nostra condizione fisica e il nostro valore tecnico”.