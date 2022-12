Controlli in bar e pizzerie di Spoleto, 11mila euro di multe e sospesa un’attività

Controlli dei carabinieri, violazioni alla normativa infortunistica ma tutto regolare sulla corretta conservazione degli alimenti

Multe per un totale di 11mila euro per violazioni in materia antinfortunistica da parte di alcuni bar e pizzerie di Spoleto. Sono quelle elevate dai carabinieri della Compagnia di Spoleto insieme ai militari del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro durante una serie di controlli effettuati in attività economiche locali. Sempre per contestazioni legate alle norme sulla tutela contro gli infortuni sul lavoro, è stata sospesa l’attività ad un locale commerciale del territorio.

Ma se sul tema dell’antinfortunistica sono state rilevate alcune irregolarità, i controlli dei Nas sul fronte della normativa sanitaria all’interno delle cucine e sulla conservazione del cibo hanno accertato la piena correttezza dell’operato dei bar e delle pizzerie controllati (5 in tutto).