Contributi alle famiglie dell'Alto Chiascio con almeno 4 figli, ecco l'avviso pubblico - Tuttoggi.info

Potranno fare domanda fino al 18 dicembre i residenti nei Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo e Sigillo

Fino al prossimo 18 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda di ammissione all’avviso pubblico per l’accesso a contributi economici concessi a famiglie numerose con almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni che risiedono nei Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo e Sigillo.

L’avviso si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose, finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico per l’anno 2023.

Il contributo è pari ad 150 euro per ogni figlio minore del nucleo familiare in questione con I.S.E.E. non superiore a euro 36.000 ed è concesso a seguito di presentazione della domanda di cui all’articolo 4 e dell’utile collocamento nella graduatoria approvata nel rispetto dei criteri di valutazione indicati all’art. 5 dell’avviso. Il termine presentazione domande il 18 dicembre 2023.

La domanda deve essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di residenza;

mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:

– Comune di Costacciaro Corso Mazzini, 22 – 06021 Costacciaro (PG)

– Comune di Fossato di Vico Via del Municipio 4 – 06022 Fossato di Vico (PG)

– Comune di Gualdo Tadino P.zza Martiri della Libertà, 4 – 06023 Gualdo Tadino (PG)

– Comune di Gubbio P.zza Grande n. 1 – 06024 Gubbio (PG)

– Comune di Scheggia e Pascelupo P.zza Luceoli, 7 – 06027 Scheggia e Pascelupo (PG)

– Comune di Sigillo Piazza Martiri, 8 – 06028 (PG)

tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo (far riferimento al Comune di residenza):

– Comune di Costacciaro: comune.costacciaro@postacert.umbria.it

– Comune di Fossato di Vico: comune.fossatodivico@postacert.umbria.it

– Comune di Gualdo Tadino: gualdotadino@letterecertificate.it

– Comune di Gubbio: comune.gubbio@postacert.umbria.it

– Comune di Scheggia e Pascelupo: comune.scheggiaepascelupo@postacert.umbria.it

– Comune di Sigillo: comune.sigillo@postacert.umbria.it

Per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione della domanda ci si può rivolgere all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Gualdo Tadino, Tel. 075/9150235-288-266.