Davanti al locale con coltelli, tirapugni e tondini in ferro, denunciati due minori e un 24enne - Tuttoggi.info

I carabinieri hanno sorpreso i tre giovanissimi con armi bianche e oggetti atti ad offendere nei pressi di un noto locale notturno di Città di Castello

Due 16enni ed un 24enne sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di armi bianche e oggetti atti ad offendere.

Succede a Città di Castello dove i carabinieri, nel corso di controllo nei pressi di un noto locale notturno, hanno notato un gruppo di giovani in atteggiamento molto “sospetto”, tre dei quali, alla vista dei militari, hanno subito cercato di allontanarsi disfacendosi di alcuni oggetti.

Prontamente fermati e identificati, le forze dell’ordine hanno recuperato e sequestrato ciò che i ragazzi avevano appena abbandonato, ovvero 4 coltelli a serramanico, 1 coltello da cucina di grandi dimensioni, 1 tirapugni e 3 tondini in ferro con impugnatura.

Accompagnati in caserma i tre giovanissimi – tutti peraltro gravati da precedenti – sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni e alla Procura della Repubblica di Perugia.

I due minori sono poi stati affidati alle rispettive famiglie.

Dato il ritrovamento di tale tipologia di armi bianche e strumenti potenzialmente offensivi sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica, i carabinieri hanno annunciato che nella stessa zona verranno fatti ulteriori e specifici controlli, al fine di intercettare e prevenire manifestazioni di violenza che, già in passato, hanno visto per protagonisti proprio dei minorenni.