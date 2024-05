Previsioni per il 15 maggio, nubi e piogge al mattino specie su zone settentrionali - Tuttoggi.info

Umbria

Al mattino molte nubi con locali piogge associate, specie sui settori settentrionali. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo sui rilievi appenninici, variabilità asciutta altrove. In serata tempo per lo più asciutto su tutti i settori ma con molta nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata perturbata con cieli nuvolosi ed associati acquazzoni e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi. In serata insiste il maltempo con piogge ed acquazzoni sparsi su tutte le regioni, anche a carattere temporalesco al Nord-Est. Fenomeni più sporadici nella notte.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con sviluppo di acquazzoni e in locale sconfinamento sul versante adriatico, asciutto sugli altri settori con nuvolosità irregolare. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori aperture in Sardegna e settori adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Locali piogge nella notte tra Basilicata e Puglia meridionale.

Temperature minime in lieve aumento sulle regioni centrali e stazionarie sul resto d’Italia, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

