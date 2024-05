Lunghe code all'uscita da Perugia, un calvario che ormai si ripete quasi quotidianamente

Traffico nuovamente in tilt, martedì pomeriggio, per un incidente all’innesto tra la E45 e la SS75 in direzione sud.

La fila, oltre al tratto della E45 tra Ponte San Giovanni e Collestrada, sta riguardando, come solitamente avviene, anche in Raccordo autostradale, con auto ferme nelle gallerie di Prepo e Piscille e prima della rampa di innesto sulla stessa E45.

(notizia in aggiornamento)