Raduno Amici de Montagna, a Costa di Trex dieci giorni di eventi per tutti i gusti - Tuttoggi.info

“Una festa diversa dalle altre con un ricco programma che mette al centro la valorizzazione del Monte Subasio, la natura, l’enogastronomia e che ha, soprattutto, l’ambizione di far conoscere una delle zone paesaggisticamente più belle del territorio di Assisi. In più quest’anno abbiamo rafforzato una serie di sinergie e attivato nuove collaborazioni che danno un valore aggiunto al Raduno Amici de Montagna”. A dirlo è Marina Rosati, presidente della Pro loco di Costa di Trex, frazione alle pendici del Monte Subasio dove, dal 2 all’11 agosto, andrà in scena il XXXVIII Raduno Amici de Montagna.

“Dopo gli anni di stop del Covid – spiega Rosati – siamo ripartiti con più entusiasmo nell’intenzione di far conoscere le tante possibilità che, questa zona, così come altre periferie, può offrire. Tra gli eventi da segnalare c’è senza dubbio il Trail running, in programma domenica 4 agosto e curato dall’Aspa che, ormai, da diversi anni, è diventata una manifestazione sportiva di carattere nazionale che attira tanti atleti, anche dalle regioni limitrofe, desiderosi di correre nel percorso tracciato all’interno del parco naturale del Monte Subasio”.

Il pomeriggio e la serata di domenica 4 saranno invece dedicati ai più piccoli con “Bibliorimando”, iniziativa della Biblioteca comunale di Assisi che prevede laboratori, letture e giochi per bambini. In serata, spettacolo di magia e giocoleria con “Mago Dodo e Laila”. Altra serata da segnalare è in programma lunedì 5 agosto con la band “Yeni Kara Güneş”, costituita da un gruppo di numerosi musicisti professionisti di varie origini, turche, greche, curde, armene, persiane e arabo-libanesi e siriane, attualmente residenti in Italia, principalmente in Emilia-Romagna. Il concerto sarà tenuto da un trio di componenti della band “Yeni Kara Güneş”, coordinato dal virtuoso musicista turco Özgür Yalçin, e proporrà un brillante e variegato repertorio, assai ritmico, dinamico e coinvolgente, che spazierà da antiche ballate popolari balcaniche, greche e anatoliche, sino a brani contemporanei e “fusion” delle nuove tendenze musicali del “Levante mediterraneo”.

Un momento davvero interessante al Raduno Amici de Montagna ci sarà mercoledì 7 agosto, quando nel pomeriggio si rifletterà sullo sviluppo di questa zona del territorio comunale con un convegno dal titolo: “La montagna di Assisi, un mondo a parte tra tradizioni, edilizia innovativa e nuovo tessuto sociale”, al quale prenderanno parte, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il sociologo Roberto Segatori, la presidente degli Amici de Montagna, Daniela Fanelli, gli architetti Joseph Grima ed Ersilia Morra Moretti e il giornalista, critico d’architettura, Manuel Orazi. “Sarà un momento – spiega ancora Rosati – per riflettere su come è cambiata la montagna, mantenendo però alcune tipicità e tratti socio-antropologici distintivi”. In serata cinema all’aperto con il film di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Venerdì 9 agosto omaggio a Battisti con un revival dal titolo: “Ci ritorni in mente”, storie, canzoni, racconti sul mito del grande cantautore Italiano.

Nel pomeriggio di sabato 10 agosto torna la tradizionale passeggiata “Chiesa e paesaggi della Costa di Trex”, a cura del Cai (Sezione di Foligno). Nella mattinata di domenica 11 agosto ci sarà la possibilità di partecipare all’escursione organizzata dal Comune di Assisi con l’associazione GMP Gaia Aps. Nel tardo pomeriggio prenderà il via “Percorsi di..vini degustazioni a cura della Strada dei Vini del Cantico e dell’Unione regionale cuochi umbri che si aprirà con un convegno dal titolo “La cultura del vino come motore di sviluppo” a cui parteciperà anche il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella. “Questi importanti appuntamenti, insieme a tutti gli altri che compongono il nostro programma, caratterizzato dalla presenza di tanti esperti – conclude la presidente – è motivo di gratitudine e di soddisfazione e ci fa ben sperare sulla qualità della nostra manifestazione, in un ambiente unico e speciale come quello del Monte Subasio”. Il programma completo e altre informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook della Pro loco Costa di Trex.