Congresso Pd, a Foligno Bonaccini sotto il 50 per cento

Appuntamento il 26 febbraio per le primarie aperte a tutti

Gli iscritti del Partito democratico della città della Quintana scelgono Bonaccini, che resta però sotto il 50 per cento. Le votazioni dei congressi si sono svolte da mercoledì 8 a sabato 11. Stando a quanto riferisce il Pd locale, “si sono avvicendati alle urne oltre il 50% degli iscritti al Partito Democratico, tra i quali hanno preferito Stefano Bonaccini per il 42,36%, Gianni Cuperlo per il 36,81%, Elly Schlein il 19,44% dei votanti e il restante 1,39% Paola De Micheli. La sfida decisiva tra i due candidati più votati è prevista per il 26 di febbraio con le primarie aperte a tutti i cittadini che abbiano interesse ad esprimere la loro preferenza. Il Partito Democratico di Foligno ringrazia tutti i suoi iscritti per la partecipazione alla prima votazione“.