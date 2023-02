Segretario Pd, i dem umbri scelgono Bonaccini: i voti nei singoli comuni

Così nei comuni

Assisi: Cuperlo 12%, Schlein 14%, Bonaccini 74%, De Micheli 0%

Bastia Umbra: Cuperlo 4,7%, Schlein 47,6%, Bonaccini 42,9%%, De Micheli 4,8%

Bettona: Cuperlo 40%, Schlein 13,3%, Bonaccini 46,7%, De Micheli 0%

Bevagna: Cuperlo 5,3%, Schlein 26,3%, Bonaccini 68,4%, De Micheli 0%

Cannara: Cuperlo 7,7%, Schlein 0%, Bonaccini 76,9%, De Micheli 15,4%

Cascia: Cuperlo 6,6%, Schlein 6,7%, Bonaccini 86,7%, De Micheli 0%

Castiglione del Lago: Cuperlo 21,6%, Schlein 42%, Bonaccini 36,4%, De Micheli 0%

Città di Castello: Cuperlo 4,4%, Schlein 20,9%, Bonaccini 73%, De Micheli 1,7%

Corciano: Cuperlo 0%, Schlein 39,6%, Bonaccini 60,4%, De Micheli 0%

Deruta: Cuperlo 10,5%, Schlein 0%, Bonaccini 84,2%, De Micheli 5,3%

Foligno: Cuperlo 36,8%, Schlein 19,4%, Bonaccini 42,4%, De Micheli 1,4%

Fratta Todina: Cuperlo 0%, Schlein 40%, Bonaccini 60%, De Micheli 0%

Fossato di Vico: Cuperlo 50%, Schlein 50%, Bonaccini 74%, De Micheli 0%

Giano dell’Umbria: Cuperlo 23%, Schlein 38,5%, Bonaccini 38,5%, De Micheli 0%

Gualdo Cattaneo: Cuperlo 18,7%, Schlein 37,5%, Bonaccini 43,8%, De Micheli 0%

Gualdo Tadino: Cuperlo 14,9%, Schlein 17,4%, Bonaccini 68,1%, De Micheli 0%

Gubbio: Cuperlo 19,5%, Schlein 18,7%, Bonaccini 41,5%, De Micheli 20,3%

Lisciano Niccone: Cuperlo 0%, Schlein 20%, Bonaccini 80%, De Micheli 0%

Magione: Cuperlo 9,8%, Schlein 62,8%, Bonaccini 27,4%, De Micheli 0%

Marsciano: Cuperlo 16%, Schlein 16%, Bonaccini 68%, De Micheli 0%

MassaMartana: Cuperlo 16,6%, Schlein 16,7%, Bonaccini 66,7%, De Micheli 0%

Monte C. Vibio: Cuperlo 33,3%, Schlein 33,3%, Bonaccini 33,3%, De Micheli 0%

Monte S. Maria Tiberina: Cuperlo 0%, Schlein 11,1%, Bonaccini 88,9%, De Micheli 0%

Montefalco: Cuperlo 13,3%, Schlein 6,7%, Bonaccini 80%, De Micheli 0%

Montone: Cuperlo 0%, Schlein 0%, Bonaccini 100%, De Micheli 0%

Nocera Umbra: Cuperlo 37,5%, Schlein 12,5%, Bonaccini 50%, De Micheli 0%

Paciano: Cuperlo 6,7%, Schlein 20%, Bonaccini 73,3%, De Micheli 0%

Panicale: Cuperlo 50,8%, Schlein 5,4%, Bonaccini 43,8%, De Micheli 0%

Passignano: Cuperlo 0%, Schlein 56,2%, Bonaccini 43,8%, De Micheli 0%

Perugia: Cuperlo 15,2%, Schlein 31,4%, Bonaccini 53,4%, De Micheli 1,4%

Piegaro: Cuperlo 6,1%, Schlein 3%, Bonaccini 90,9%, De Micheli 0%

Pietralunga: Cuperlo 0%, Schlein 8,3%, Bonaccini 91,7%, De Micheli 0%

San Giustino: Cuperlo 0%, Schlein 50%, Bonaccini 50%, De Micheli 0%

Scheggia: Cuperlo 24,2%, Schlein 20,7%, Bonaccini 51,7%, De Micheli 3,4%

Spello: Cuperlo 12%, Schlein 20,7%, Bonaccini 51,7%, De Micheli 3,4%

Spoleto: Cuperlo 2,3%, Schlein 10%, Bonaccini 87,7%, De Micheli 0%

Todi: Cuperlo 18,4%, Schlein 46,2%, Bonaccini 35,4%, De Micheli 0%

Torgiano: Cuperlo 6,4%, Schlein 38,7%, Bonaccini 48,4%, De Micheli 6,5%

Trevi: Cuperlo 4,8%, Schlein 33,3%, Bonaccini 61,9%, De Micheli 0%

Tuoro: Cuperlo 0%, Schlein 18,8%, Bonaccini 81,2%, De Micheli 0%

Umbertide: Cuperlo 4,1%, Schlein 10,6%, Bonaccini 85,3%, De Micheli 0%

Valtopina: Cuperlo 11,1%, Schlein 0%, Bonaccini 77,8%, De Micheli 11,1%

Terni: Cuperlo 42,4%, Schlein 28,1%, Bonaccini 29,3%, De Micheli 11,1%

Amelia: Cuperlo 0%, Schlein 51%, Bonaccini 49%, De Micheli 0%

Narni: Cuperlo 14,4%, Schlein 27,8%, Bonaccini 57,8%, De Micheli 0%

Orvieto: Cuperlo 7,8%, Schlein 34,5%, Bonaccini 56,6%, De Micheli 1,1%

Stroncone: Cuperlo 0%, Schlein 100%, Bonaccini 0%, De Micheli 0%

Valnerina: Cuperlo 20%, Schlein 20%, Bonaccini 60%, De Micheli 0%

Acquasparta, Avigliano, Montecastrilli, San Gemini: Cuperlo 6,4%, Schlein 50%, Bonaccini 43,6%, De Micheli 0%

Esulta il Comitato umbro per Bonaccini

Nel giorno in cui il centrodestra stravince le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio (quest’ultimo strappato alla coalizione di centrosinistra per due mandati guidata dall’ex segretario dem Zingaretti), il Comitato umbro per Bonaccini rivendica la democraticità del Pd nella scelta del proprio leader.

“Gli iscritti dell’Umbria – proseguono – hanno scelto un percorso fatto di competenza, esperienza e innovazione, per un partito progressista, in grado in di dare risposte serie e concrete”. Concludendo: “Grazie a chi ha votato, auspichiamo che anche la giornata di domenica 26 febbraio, quella delle primarie, possa essere un’altra bella pagina di democrazia”.

(notizia in aggiornamento)