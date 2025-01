Concluso II Corso “Economia e Accise” all’UniPg con il contributo di ADM | Assegnata borsa di studio “Orazio Santoro” | Successo di iscritti, Foto - Tuttoggi.info

Si è conclusa la 2^ edizione del Corso di formazione permanente e continua in “Economia e accise: energia, alcol e gas naturale – Un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise” svolto dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il sostegno dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADiSU) che ha garantito 20 borse di studio.

Il Corso, diretto dal professore Luca Pieroni, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, è stato tenuto dai docenti di Scienze politiche e da dirigenti e funzionari dell’ADM per le materie più tecniche.

Questa II edizione ha registrato la partecipazione di 33 frequentatrici e frequentatori (erano 25 nel precedente A.A. 2022/2023) provenienti da tutta Italia che, superando l’esame finale di idoneità, hanno ottenuto sia 4 crediti formativi universitari, sia l’aggiornamento del proprio curriculum con le skills enumerate nell’open badge del corso attraverso la piattaforma CINECA.

Nel corso delle lezioni sono stati affrontati temi quali l’applicazione della normativa nazionale ed unionale relativa alle accise sui prodotti energetici, sul gas naturale, sui prodotti alcolici e sull’energia elettrica, le imposte di consumo sugli oli lubrificanti e la tassazione sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.

I funzionari degli Uffici doganali, coordinati dal direttore dell’Ufficio dogane di Perugia, ing. Benedetto Tavoni, hanno trattato le procedure connesse all’accertamento e alla riscossione delle imposte gravanti su tali prodotti nonché sull’attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, sulla detenzione e sulla circolazione degli stessi.

Il Corso si inserisce nell’ambito dell’Accordo Quadro siglato tra la Direzione Territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria e l’UNIPG.

Anche per questa edizione alle 20 borse di studio dell’ADiSU, si è aggiunta quella voluta dai dipendenti delle Dogane di Perugia per ricordare il collega dott. Orazio Santoro, prematuramente scomparso e tra i maggiori esperti nel complesso settore della contabilità accise, grazie al quale si sono formati molti funzionari dell’Agenzia. La borsa di studio è stata assegnata alla dottoressa Giorgia Morimanda di Milano.