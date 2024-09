Al via II Corso di formazione in “Accise” all’UniPg con ADM 21 borse di studio, scade 23 settembre - Tuttoggi.info

È stato pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Perugia il bando per il Corso di formazione permanente e continua in “Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale – Un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise”, giunto alla seconda edizione grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con il sostegno dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADiSU) che garantisce 20 borse di studio a copertura dei costi di partecipazione (275 euro). Il termine per l’iscrizione è fissato entro la giornata di lunedì 23 settembre 2024.

Il Corso si articola in 4 crediti formativi universitari (cfu, certificati anche attraverso l’open badge su piattaforma CINECA) e prevede 36 ore di didattica frontale, con possibilità di seguire le lezioni da remoto per tutti gli interessati individuati dal Regolamento di Ateneo quali studenti-lavoratori, beneficiari dei diritti ex L. 104/92, maternità, ecc. Per l’accesso è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti competenza specifica nel settore dell’Economia e delle Accise con un orientamento tecnico, economico e giuridico. I professori dell’Università, coadiuvati dagli esperti degli Uffici delle Dogane per le materie più tecniche, approfondiranno l’applicazione della normativa nazionale e unionale relativa alle accise sui prodotti energetici, sul gas naturale, sui prodotti alcolici e sull’energia elettrica, le imposte di consumo sugli oli lubrificanti e la tassazione sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Le materie tratteranno anche le procedure connesse all’accertamento e alla riscossione delle imposte gravanti su tali prodotti, nonché sull’attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, sulla detenzione e sulla circolazione degli stessi.

Introdotto da un approfondimento del settore di carattere economico, il corso avrà un approccio di carattere tecnico, essenziale per comprendere i meccanismi impositivi, in un’ottica di rinnovamento del settore energetico e ambientale. Associazioni di categoria e Ordini professionali hanno salutato con soddisfazione la rinnovata iniziativa, rivolta sia alle imprese del settore, sia a studenti, lavoratori e inoccupati che hanno interesse ad approfondire materie di così grande attualità e possibilità di sbocchi occupazionali.

Alle 20 borse di studio si aggiunge quella voluta dai dipendenti dell’Ufficio delle Dogane di Perugia per ricordare il collega dott. Orazio Santoro, prematuramente scomparso.

Di seguito il link al bando del: Corso di formazione permanente e continua in ECONOMIA E ACCISE: ENERGIA, ALCOL E GAS NATURALE – UN’ANALISI DI SETTORE PER LA QUALIFICA DI ESPERTO IN ACCISE – A.A. 2023/2024

