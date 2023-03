Ciclisti precipitano in forra, salvati da elicottero Drago - Video - Tuttoggi

Ciclisti di ebike precipitano in una forra tra il monte la Croce e Piedimonte. Elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in volo da Roma

Una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni è intervenuta, congiuntamente all’elicottero Drago 145 del reparto volo di Roma, nella zona compresa tra monte della Croce e Piedimonte per il recupero di 2 escursionisti in ebike, finiti in una forra.

Ciclisti in forra, arriva elicottero

Gli escursionisti, trovandosi in difficoltà, hanno allertato il numero unico 112 il quale ha smistato la chiamata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Visti i tempi previsti per arrivare sul posto da parte della squadra di terra, la centrale ha allertato il reparto volo di Roma, equipaggiato di elicottero Drago, il quale, giunto sul posto, ha provveduto a mettere in salvo i due escursionisti per poi trasportarli fino all’aviosuperficie in zona Maratta dove il velivolo è atterrato.