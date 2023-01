Chiusa da 8 mesi per il caro energia, ora la piscina di San Giustino finisce all'asta - Tuttoggi

Dal 18 gennaio pubblicato l’annuncio di vendita dell'immobile di via degli Alfieri, a partire da un'offerta minima di 193 mila euro | Ai nuotatori di tutto l'Altotevere rimangono solo gli impianti di Castello e Umbertide

Alla fine ha vinto il “caro vita” e l’immobile che ospitava la piscina di San Giustino – già inattiva da mesi e mesi a causa dei costi esorbitanti di gestione – è stato messo addirittura all’asta.

L’impianto natatorio di via degli Alfieri era chiuso dall’8 maggio scorso, come detto, per gli aumenti considerevoli di energia elettrica e gas. A settembre, poi, i gestori della società Azzurra avevano prolungato la chiusura, dando comunque una flebile speranza di riapertura “solo qualora i costi fossero tornati più sostenibili”. A quanto pare, però, da meno di 48 ore, è stato spento anche questo ultimo barlume di ottimismo.