Il centrosinistra si incontra e lancia la mobilitazione

Il centrosinistra folignate cerca di riorganizzarsi e di fare squadra, lanciando una mobilitazione. Così lo scorso 20 luglio si è riunita una delegazione di tutti i partiti, composta dai consiglieri comunali eletti e da rappresentanti di tutti i soggetti politici e civici che si sono ritrovati attorno alla figura di Luciano Pizzoni alle ultime elezioni comunali.

Centrosinistra: “Grave situazione dei servizi sociosanitari, serve mobilitazione”

“In particolare è stata denunciata la grave situazione in cui versa il sistema socio-sanitario locale, dalle difficoltà dell’ospedale al pesante ridimensionamento dei servizi sul territorio, alle estenuanti liste di attesa. Al silenzio dell’attuale Amministrazione, intendiamo rispondere con una forte mobilitazione da sviluppare nei prossimi giorni e settimane, per discutere e rilanciare la Sanità Pubblica come diritto universale“, dice una nota che porta la firma di Foligno in Comune, Foligno 20/30, Partito democratico e Patto per Foligno.