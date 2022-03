Centro storico, sindaco “Pronti a sottoscrivere decalogo tutti insieme” - Tuttoggi

Ieri sera (14 marzo) l’incontro tra Comune, residenti, associazioni di categoria, quartieri, titolari dei locali e forze dell’ordine | Stirati “Fondamentali confronto e dialogo, tutti devono fare propria parte e dare un contributo”

“Molto positivo e costruttivo”. Così il sindaco di Gubbio Filippo Stirati ha definito l’incontro di ieri sera (14 marzo) tra i membri di giunta e tutti i protagonisti del centro storico, residenti, associazioni di categoria, quartieri, titolari di locali e attività commerciali.

“Abbiamo anzitutto salutato con favore – spiega il primo cittadino – la nascita del Comitato per il centro storico, che si farà interprete di tutte le esigenze e proposte dei residenti. Riteniamo fondamentale confronto e dialogo, consapevoli che tutti debbano fare la loro parte. Il Comune, in questo senso, si mette a totale disposizione ritenendo un patrimonio imprescindibile il fatto di poter contare su un centro storico vivo e abitato, con 3000 residenti“.

“Noi partiamo dalla necessità che si realizzi un decalogo di principi, all’insegna dell’impegno a tutelare il cuore della città e fondato sul rispetto di tutti, regole, persone, residenti turisti, giovani e titolari delle attività economiche“. Da parte di tutti è infatti arrivata una grande sollecitazione a garantire presidi, controlli e presenza delle forze dell’ordine, al fine di scongiurare fenomeni degenerativi, disturbi e atti vandalici che negli ultimi tempi l’hanno fatta da padrone. “Per garantire ciò è fondamentale però anche l’acquisizione di stili di vita improntati a correttezza e rispetto: senza di essi nessun tipo di controllo sarà mai esauriente”.

A più riprese, durante l’incontro, il sindaco si è detto “disponibile a emanare tutti i provvedimenti e le ordinanze necessarie, sapendo però che in primis è importante la prevenzione di certi comportamenti: il centro storico deve essere un luogo di incontro, divertimento, svago, arte e cultura, per questo dobbiamo esorcizzare il clima conflittuale che spesso si respira, e restituire a questo luogo una grande dimensione di vita sociale, anche a beneficio dei giovani, ai quali chiediamo unicamente di rispettare tutti coloro che ci vivono e lavorano. Metteremo presto a disposizione di questi ragazzi la palestra di San Pietro, che vogliamo diventi un luogo dedicato a loro“.

“Ai gestori di locali e associazioni di categoria – ha aggiunto il sindaco – chiediamo grande responsabilità, soprattutto per la somministrazione di alcolici ai minorenni, e la garanzia che nelle aree in prossimità dei locali vengano mantenute regole precise. Stiamo lavorando sull’incremento di servizi ambientali e di pulizia a ridosso del weekend ma questo non può autorizzare chicchessia a sporcare. Favoriremo servizi serali di Polizia locale e riattiveremo il servizio di sms per le comunicazioni urgenti: nel decalogo ci saranno tutti questi temi unitamente a quello dei parcheggi, del traffico e del decoro urbano, per il quale vogliamo confrontarci con le associazioni di categoria per trovare soluzioni migliorative.

“Non si può continuare a ricondurre al Comune ogni tipo di disagio o reato: l’amministrazione, da parte sua, garantisce un coordinamento, e specifici interventi tramite ordinanze (compatibilmente con i limiti legati alle liberalizzazioni del commercio, che hanno notevolmente limitato i poteri dei Comuni), ma occorre che i vari portatori di interesse garantiscano tutti comportamenti e azioni efficaci”.