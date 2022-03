"Basta degrado, vandali e violenza", nasce Comitato per tutelare centro storico - Tuttoggi

Promotori dell'iniziativa un folto gruppo di cittadini stanchi dei numerosi fatti di cronaca e incuria nel cuore di Gubbio "Il diritto alla residenzialità va difeso da tutti" | Si cercano adesioni

“Il diritto alla residenzialità nel centro storico di Gubbio va difeso da tutti”. Inizia così il manifesto pubblicato sulla pagina facebook di “Vivere nel centro storico di Gubbio”, i cui componenti hanno deciso di costituire un Comitato spontaneo a difesa e tutela del cuore della città.

“E’ ora che i cittadini – dicono i promotori – si attivino fattivamente per avere voce in capitolo sui grandi temi quali sicurezza, viabilità, igiene, decoro urbano, chiusure stagionali, pedonalizzazioni, parcheggi e divieti di sosta, servizi, eventi, occupazioni di suolo pubblico e inquinamento acustico.

Il Comitato vuole essere un laboratorio di proposte e iniziative, luogo di incontro e confronto periodico con le autorità. “E’ finito il tempo nel quale ognuno deve affrontare da solo le problematiche” aggiungono i cittadini, che negli ultimi mesi hanno effettivamente assistito a svariati (forse troppi) episodi di degrado, vandalismo e violenza.

Per aderire al Comitato spontaneo basta inviare un messaggio alla pagina Facebook “manifestando la volontà di essere rappresentato e di sottoscrivere il manifesto programmatico“. Le adesioni non saranno pubbliche e sarà valutato di volta in volta se sottoscrivere documenti e richieste.

A breve – annunciano – sarà organizzato un incontro pubblico per decidere assieme come organizzare la rete di referenti per zone, per individuare i rappresentanti e per stilare insieme lo statuto.

Cinque sono i punti fondamentali del programma alla base di questa iniziativa: perchè i residenti abbiano un organo che rappresenti diritti, istanze, problemi, bisogni e proposte alle istitutizioni; perchè si possano organizzare momenti di confronto e interscambio tra concittadini; perchè residenti e autorità abbiano referenti per quartieri e zone; per trovare insieme soluzioni senza sentirsi persi nel senso di impotenza; per offrire uno strumento in più a tutela del patrimonio culturale che il centro storico rappresneta