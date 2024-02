Cavalcavia via Madonna del Moro, lavori di manutenzione al via il 26 febbraio - Tuttoggi.info

L'intervento sarà reso possibile grazie al finanziamento del Pnrr per 1 milione e 120mila euro, il cantiere durerà un anno | Cosa cambia nella viabilità

Il 26 febbraio partiranno i lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno il cavalcavia di via Madonna del Moro, ad Umbertide.

I lavori saranno resi possibili grazie ad un finanziamento legato al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) pari a 1 milione e 120mila euro, ottenuto dal Comune: l’intervento servirà, oltre a dare una maggiore durabilità nel tempo al ponte, a incrementarne le performance strutturali con: nuova pavimentazione stradale, nuovo asfalto, rifacimento cordoli, sistemazione giunti, nuovi guardrail, ringrosso pile ponte e fondazioni e regimentazione acque meteoriche. Ciò permetterà, tra l’altro, il transito di trasporti eccezionali, evitando il disagio di passare per il centro abitato come avviene oggi.

Il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini hanno affermato che si tratta di “un intervento molto importante che l’Amministrazione ha voluto portare avanti. La struttura sarà interessata da profondi interventi di messa a punto, che permetteranno di portare a nuova vita la porta di accesso alla zona industriale, cuore pulsante della nostra economia territoriale”.

Nella fase iniziale dei lavori verranno avviate anche le opportune modifiche alla viabilità, necessarie all’installazione del cantiere. Queste prevedono l’apertura di un accesso carrabile per autocarri e mezzi d’opera della ditta esecutrice, che verrà realizzato al termine della corsia di ingresso che da via I Maggio consente l’immissione sulla Tiberina. L’apertura ai mezzi da cantiere determinerà una riduzione dello spazio di percorrenza della corsia per i veicoli diretti verso il centro storico. Il cantiere avrà una durata di circa un anno e le ulteriori misure di viabilità verranno adottate progressivamente in base all’andamento dei lavori.