Il presidente incaricato accetta l'incarico e scioglie la riserva, sabato 13 il giuramento

Catia Bastioli non sarà nuovo ministro del Governo Draghi. Il neo presidente del consiglio ha letto al Quirinale la lista dei ministri, e non c’è la manager umbra, amministratore di Novamont, che era entrata nel totoministri proprio per il neo dicastero della Transizione ecologica.