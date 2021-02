Governo Draghi, nel totoministri c’è anche la folignate Catia Bastioli

L'ipotesi rilanciata dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana

Un’umbra entra, a sorpresa, nel totoministri del nascituro governo Draghi. L’indiscrezione è rilanciata da Enrico Mentana che, nello speciale del TgLa7 di mercoledì pomeriggio in cui erano ospiti Alessandro De Angelis (Huffington), Tommaso Labate (Corriere della Sera) e Marianna Aprile (Oggi), ha fatto il nome della folignate Catia Bastioli come una candidata adeguata al ministero che potrebbe nascere: il dicastero della Transizione ecologica.

Governo Draghi, ci sarà il ministero della Transizione ecologica

Stando a quanto emerso dalla giornata delle consultazioni di mercoledì, con le parti sociali, il ministero della Transizione ecologica ci sarà. Lo ha confermato la presidente del Wwf Donatella Bianchi, uscendo dall’incontro con il presidente incaricato. Un ministero che dovrebbe vengono accorpati Energia, Ambiente e Sviluppo.

Chi è Catia Bastioli

Catia Bastioli, origini folignati, è un’imprenditrice, attualmente amministratore delegato di Novamont e presidente Terna. E’ una scienziata e ricercatrice di fama internazionale nel settore delle bioplastiche. E’ stata nominata dal presidente della Repubblica anche Cavaliere del Lavoro, su proposta dell’allora ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.

Bastioli alle Regionali

La scienziata folignate era stato un nome tirato in ballo anche nella corsa alle Regionali dell’Umbria, nel 2019. Un nome che era stato in ballo per battezzare l’alleanza strutturale tra Pd e M5S, ma era stata proprio la folignate a declinare l’invito e a stoppare qualsiasi indiscrezione.