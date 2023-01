'Caso' Unicusano "Forse la Finanza si è confusa" | Continua dissequestro conti Bandecchi - Tuttoggi

Sul caso Unicusano interviene Alternativa Popolare "Confusione della Finanza sul termine decommercialiazzazione"

In merito alle vicende relative al sequestro, da parte della Guardia di Finanza, e al successivo dissequestro, tuttora in corso, dei conti correnti riconducibili all’Università degli Studi Niccolò Cusano (UniCusano) e a diverse attività del suo fondatore Stefano Bandecchi, le contestazioni, secondo gli inquirenti, vertono sull’ipotesi che la UniCusano abbia registrato a bilancio alcune spese “ritenendosi indebitamente contribuente caratterizzato dall’esercizio prevalente di attività non commerciale”. “Eppure – riferisce il coordinatore di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore – le ‘Libere Università” (come appunto la UniCusano) sono inserite nel novero degli enti pubblici non economici’ considerato l’esplicito riconoscimento di personalità giuridica e l’espresso conferimento di compiti di interesse pubblico.

Quindi, per semplificare, si contesta ad UniCusano di essere un ente commerciale quando è la

giurisprudenza stessa a inserire la UniCusano (così come tutte le altre Libere Università italiane)

nel novero degli enti pubblici non economici”.

Alternativa Popolare: “Forse la Finanza si è confusa sul termine decommercializzazione”

“È inoltre opportuno focalizzare l’attenzione su un altro aspetto, relativo al tema della decommercializzazione, ignoto ai più – spiega l’avvocato Corridore – Proviamo quindi a spiegarlo in parole povere: “Poiché le attività svolte dagli enti pubblici non economici hanno rilevanza sociale, essi godono di un trattamento fiscale speciale, chiamato decommercializzazione, attraverso il quale alcune attività svolte dall’ente, e alcune tipologie di introiti sono esclusi da tassazione.

Perché quindi è così importante comprendere il significato della parola “decommercializzazione”?

Perché molti, e probabilmente anche la GdF, confondono la commercialità dell’ente con la commercialità dell’attività. La recente legge di interpretazione autentica in materia riguarda, infatti, l’attività didattica, che viene decommercializzata ex lege, ad eccezione delle società di capitali (forma che non è rivestita da UniCusano). Allo stato attuale, quindi, le Libere Università, rientrando nel novero degli enti non commerciali, godono della riduzione dell’aliquota Ires e Irap prevista dall’art. 6 del d.p.r. n. 601/1973 (68)”.