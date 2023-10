Campionessa italiana di Ocr a soli 9 anni | La storia di Matilde Galliani, talento della corsa a ostacoli - Tuttoggi.info

La giovane atleta di Città di Castello ha vinto il titolo regionale e subito dopo il titolo italiano a Villar Dora (Torino), si è costruita pure gli ostacoli nel giardino di casa

Ha appena 9 anni ed è di Città di Castello il talento dell’Ocr (Obstacle Course Race), disciplina di corsa ad ostacoli naturali (dal fango a tronchi di albero) e artificiali (pareti di legno di varie altezze o multiring con anelli).

Matilde Galliani, che vive con i genitori Claudio Galliani ed Erika Alunni si è laureata campionessa italiana lo scorso 30 settembre a Villar Dora (Torino), in una gara che, nella sua categoria, si è svolta in un percorso di 1100 metri di corsa nello sterrato, con all’interno 21 ostacoli, di cui ben 6 in sospensione.

Allenata dalla già pluripremiata atleta Elite della Nazionale Italiana Noemi Orologio e dal fidanzato Christian Burani, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Pur giovanissima Matilde vanta già un curriculum sportivo di tutto rispetto: nel 2022, dopo gli anni del Covid, ha ottenuto ottimi risultati con il Centro Judo Ginnastica Tifernate, in ginnastica artistica. Un anno dopo ha poi deciso di iscriversi in una delle uniche due squadre dell’Umbria di Ocr, la ASD Legend Team di Perugia, affiliate alla Fiocr (Federazione Italiana Ocr).

Tra aprile e maggio 2023 si sono disputati i campionati regionali giovanili di Ocr, costituiti dalla combinata di due gare (Foligno e Pieve Pagliaccia), dove Matilde ha vinto il titolo regionale e la conseguente qualificazione ai campionati italiani di Villar Dora (Torino), poi conquistati.

Matilde frequenta la 4^ elementare a Lama (San Giustino), si allena con la squadra a Perugia una volta a settimana ma per tenersi in costante forma si è costruita gli ostacoli nel giardino di casa. Anche mamma Erika è stata Campionessa italiana giovanile nel 1999 in ginnastica artistica, specialità corpo libero, con il Centro Judo Ginnastica Tifernate mentre papà Claudio è atleta della nazionale Age Group di Triathlon, tesserato con la squadra Triathlon Altotevere.

La giovane campionessa è stata ricevuta in Comune, insieme al papà, dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore allo Sport Riccardo Carletti, per un tributo ufficiale con tanto di consegna di una targa al merito sportivo. “Matilde come altri giovanissimi atleti come lei è una ambasciatrice della nostra città in Italia e nel mondo, esempio di passione per lo sport da praticare sempre con il sorriso”, hanno dichiarato i due amministratori.