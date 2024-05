Legambiente Foligno presenta proposte ai candidati sindaci

L'associazione ambientalista propone una serie di azioni da fare e da non fare ai candidati alle prossime elezioni.L

Il circolo di Legambiente Foligno e Valli del Topino ha redatto un documento che metterà a disposizione dei candidati sindaci della imminente tornata elettorale per delineare le prossime sfide che dovrà affrontare il nostro territorio in merito ad ambiente e transizione ecologica.

Novelli: “La transizione ecologica è una necessità impellente”

“La transizione ecologica – spiega Marco Novelli, presidente del circolo locale – non solo è una sfida ma una necessità impellente da attivare anche nel nostro territorio perché il cambiamento climatico è ormai un problema di casa nostra: delle nostre campagne, della città e della nostra montagna. Legambiente ha da sempre avuto un ruolo attivo e propositivo, per cui, utilizzando l’approccio scientifico che ci contraddistingue, ci piace partecipare alla vita pubblica cittadina proponendo azioni concrete e realizzabili a tutela della salute del nostro territorio formato da ambiente e cittadini”.

Il Manifesto di Legambiente per i candidati

Partendo da una disamina sul perché è necessario attuare una giusta transizione ecologica a Foligno, il circolo locale propone un “MANIFESTO DI LEGAMBIENTE PER IL PROSSIMO GOVERNO DEL COMUNE DI FOLIGNO” definendo nello specifico COSA FARE e COSA NON FARE con il nostro prossimo governo comunale, che sarà eletto a giugno, e quindi identificando alcuni dei temi più dirimenti per una città che voglia guidare la transizione e non subirla.

Tutte le proposte nel documento allegato alla presente e che sarà messo presto in rete.

Cosa fare e cosa non fare

Tra le cose da non fare, Legambiente Foligno mette la Variante sud, il consumo di suolo, la realizzazione di nuovi centri commerciali e il non contrasto alla sosta selvaggia. Diversi gli aspetti propositivi per il futuro come la necessità di prendersi cura dello spazio urbano e del verde pubblico, la creazione di una mobilità non dipendente dalle auto e di un turismo che valorizzi la città.