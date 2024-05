Incidente mortale, Terni piange Luisella Pallozzi: grave la figlia di 22 anni - Tuttoggi.info

Tremendo incidente mortale a Viterbo: muore la madre e grave la figlia. Il cordoglio dei colleghi dell'ospedale di Terni per Luisella

Nella giornata di ieri, primo maggio, si è verificato un incidente mortale in provincia di Viterbo, nell’ambito del quale è morta Luisella Pallozzi, 54enne originaria e residente a Narni e impiegata nel Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale Santa Maria di Terni. Secondo quanto è stato possibile apprendere la donna viaggiava come passeggero nel viterbese, strada Ombrone direzione Montefiascone, a bordo dell’auto condotta dalla sorella. Per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’auto si è schiantata contro un altro mezzo e, nella dinamica dell’incidente, la donna è stata sbalzata fuori dal veicolo finendo rovinosamente a terra. Da subito le sue condizioni sono sembrate serie e sul posto si sono portati gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito la paziente al “Belcolle” di Viterbo in codice rosso.

Luisella non ce l’ha fatta, grave la figlia di 22 anni

Una volta giunta all’ospedale di Viterbo Luisella Pallozzi è stata subito sottoposta alle cure del caso, ma ogni tentativo di salvarle la vita è risultato vano. In gravi condizioni, invece, anche la 22enne figlia della vittima, sottoposta a intervento chirurgico e ricoverata in Rianimazione con riserva di prognosi.

Il cordoglio per la morte di Luisella

“L’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, in tutte le sue componenti, esprime profondo dolore per la perdita della nostra dipendente Luisella, che ci ha lasciati prematuramente – si legge in una nota del Santa Maria – Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. In questo momento di dolore, ci uniamo nel cordoglio alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua luminosa presenza sarà per sempre con noi. I medici, le ostetriche le infermiere e tutto il personale del Dipartimento Materno Infantile, nel dolore per la sua scomparsa, salutano una grande professionista che ci ha regalato la sua umanità, il suo rispetto e la sua dedizione al lavoro”.