Orvieto si promuove a Roma, le bellezze della città in un bus turistico - Tuttoggi.info

Continuano le iniziative di promozione di Orvieto della Rupe nelle principali città italiane: a Roma un minibus brandizzato

La città di Orvieto si promuove ancora una volta nella Capitale. Dopo il tram brandizzato dello scorso anno, le bellezze della città della Rupe quest’anno sono protagoniste di un bus turistico speciale del servizio pubblico di trasporto a Roma.

Fino al 6 giugno, infatti, un minibus elettrico interamente brandizzato con le immagini di Orvieto (come si vede dalle immagini diffuse dal sindaco Roberta Tardani) attraverserà le aree pedonali del centro storico di Roma promuovendo gli eventi della tradizione di Orvieto in Fiore e Palombella (17-18-19 maggio) e del Corteo storico del Corpus Domini (31 maggio, 1-2 giugno). “Destinazione meraviglia: prossima fermata Orvieto” è il claim che caratterizza l’iniziativa promozionale.

La campagna di promozione turistica di Orvieto, promossa dall’assessorato comunale alla cultura con il contributo del Gal Trasimeno – Orvietano, era partita ad aprile da Verona, per promuovere Orvieto nel centro storico della città scaligera e al Vinitaly. Le iniziative di questo genere proseguiranno anche nei prossimi mesi, con iniziative a Milano durante la Fashion Week, a Genova durante il Salone Nautico, a Torino per le Atp Finals ed a Napoli per il periodo natalizio.