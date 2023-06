"Destinazione meraviglia: prossima fermata Orvieto", la Città della Rupe viaggia nel cuore di Roma - Tuttoggi.info

Partita la campagna di promozione turistica primavera-estate: un tram interamente decorato con le immagini di Orvieto circolerà nella Capitale fino al 15 luglio.

“Destinazione meraviglia: prossima fermata Orvieto – Road to wonder: next stop Orvieto”: è partita lunedì 5 giugno la campagna di promozione turistica primavera-estate nella città di Roma, ideata e realizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Orvieto.



Fino al 15 luglio un intero tram brandizzato con le immagini della città di Orvieto percorrerà le strade della Capitale con una copertura capillare di tutta la rete tramviaria.



Su una delle fiancate, nello specifico, compaiono le immagini degli affreschi della Cappella di San Brizio in Duomo, in onore dell’anniversario dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli, il Pozzo di San Patrizio, una veduta delle colline orvietane illuminate dal vino di Orvieto e una foto del Corteo Storico, scattata da Fabio Materazzini per l’associazione Lea Pacini, sullo sfondo della chiesa di San Giovenale nel quartiere medievale. Portano, invece, la firma di Filiberto Mariani le foto delle suggestive vedute panoramiche della città di giorno e di notte, che si estendono sull’altro lato.



La campagna di promozione turistica estiva proseguirà a luglio con sessanta postazioni posizionate in 12 piazze della città di Bologna. Le iniziative rientrano nel progetto di promozione territoriale “Orvieto città viva esperienza autentica – Orvieto Always On”, ideato dall’assessorato al Turismo e dal Servizio di comunicazione del Comune di Orvieto e sostenuto dal Gal Trasimeno Orvietano, e sono state realizzate in collaborazione con Igp Decaux.