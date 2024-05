Previsioni per il 3 maggio, instabile e nuvolosità irregolare con pioggia - Tuttoggi.info

Piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale specie nel pomeriggio. Migliora dalla serata

Umbria

Tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale specie nel pomeriggio. Migliora dalla serata con nubi sparse e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino con nuvolosità e schiarite, locali fenomeni sulle Alpi centro-orientale con neve oltre i 1800-1900 metri. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini con neve oltre i 2000-2200 metri, più asciutto altrove. In serata locali sconfinamenti dalle Alpi verso le pianure. Migliora nella notte ma con ancora molte nubi.

AL CENTRO

Al mattino piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove e cieli sereni sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne ed in sconfinamento sul versante adriatico. In serata tempo in generale miglioramento con esaurimento dei fenomeni ma ancora qualche disturbo nuvoloso.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi sparse con locali piogge sulla Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino con sconfinamenti sulle regioni adriatiche. Tempo in miglioramento dalla serata ma con ancora disturbi nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulla Sardegna ed in lieve calo sul resto d’Italia.

