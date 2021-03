Campionato Enduro Sud Italia, lo spoletino Francesco Pratelli vince la Juniores e sfiora il podio dell’assoluta - Tuttoggi

Oltre al rider spoletino ha ottimamente figurato tutto il Team Specialized con la vittoria assoluta di Francesco Petrucci, fratello del campione ternano di MotoGP Danilo

Dopo oltre un anno di stop ai campionati sono ripartite le gare di Enduro MTB seppur con limitazioni dovute al contenimento del contagio da Covid 19. L’assenza dai tracciati, a causa della pandemia, si è fatta sentire e infatti in 180 hanno partecipato alla prima tappa del Campionato Enduro Sud Italia 2021 che è andata in scena a Monte Sant’Elmo il 28 Marzo. 6 in totale i round del Campionato distribuiti tra Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Molise. Niente pubblico e zone differenziate per atleti e accompagnatori in questo primo appuntamento in provincia di Salerno.

Subito successo per lo spoletino Francesco Pratelli che dallo scorso anno corre per il Team Specialized ma che, a causa della pandemia, non era mai riuscito a partecipare ad una competizione con i colori della sua nuova squadra. Una gara articolata per lui, con due prove speciali con 15 km e 900 m di dislivello, con parti veloci alternate a settori molto tecnici. Questo non ha impedito al giovane atleta, all’esordio nella categoria Juniores, di riconfermare i risultati ai quali era abituato da esordiente e allievo.

Con il tempo totale di 9:02,281 Pratelli si è aggiudicato la vittoria di categoria ma soprattutto il 4° posto in classifica assoluta a meno di 3decimi di secondo dal terzo posto, scarto che gli ha tolto la soddisfazione del doppio podio. “Sono contento e soddisfatto! Sapevo di aver fatto due buone discese, soprattutto la prima, – spiega Francesco Pratelli – ma non credevo di aver avuto ragione anche sul cronometro vista anche la qualità degli avversari. Peccato per quei decimi che son mancati per il terzo posto assoluto… li ho persi probabilmente nel tentativo di sorpassare un doppiato, ci è voluto un po’ ma poi ci sono riuscito!”

Oltre al rider spoletino ha ottimamente figurato tutto il Team Specialized con la vittoria assoluta di Francesco Petrucci, fratello del campione ternano di MotoGP Danilo, che si è aggiudicato la Monte Sant’Elmo Enduro e dunque la categoria Elite, con il tempo di 8:20,673. Nella categoria M4 vittoria per l’esperto rider Samuele Grossini e 7° assoluto col cronometro fermato a 9:11,084. Anche nella categoria giovani il team ha ottimamente figurato con la vittoria, nella categoria Allievi, di Tommaso Bianchetti e l’ottimo 4° posto di Paolo Troiani anche lui spoletino che da quest’anno corre con i colori del team ternano. Infine da sottolineare la prova di coraggio del sesto rider del team che nonostante l’infortunio alla mano sinistra, accadutogli il sabato in prova, ha portato a termine la gara.

Grande soddisfazione di tutto il team che ora guarda al fitto calendario di impegni, con molte gare sparse per tutta Italia, e un pensiero al Campionato Italiano Enduro previsto per il mese di luglio all’Abetone, in provincia di Pistoia.