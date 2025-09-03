 Campionati Italiani di ciclo scalata, ottimo bottino per il Bici Club Spoleto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Campionati Italiani di ciclo scalata, ottimo bottino per il Bici Club Spoleto

Redazione

Campionati Italiani di ciclo scalata, ottimo bottino per il Bici Club Spoleto

Mer, 03/09/2025 - 09:39

Condividi su:

Sullo sfondo degli Appennini il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” ha messo il proverbiale punto esclamativo a una stagione condotta sin qui ad alti livelli da tutti i suoi elementi. Tra il Campionato Italiano di Ciclo scalata del CSI e la Monte Terminillo Cycling, entrambe in scena domenica 31 agosto rispettivamente a Montefalcone Appennino e Leonessa, la compagine amatoriale spoletina ha raccolto infatti una splendida maglia tricolore, a firma di Raffaele Cavalli, nonché un bottino oltremodo ricco di piazzamenti sul podio e nelle top 10.

Nelle Marche il team ha dimostrato ancora una volta di avere pochi rivali quando in palio ci sono i titoli italiani del CSI, anche in un format di gara estremamente specifico come quello della Ciclo scalata. Format che può definirsi ormai il terreno di caccia preferito di Raffele Cavalli (M4), già capace di imporsi nella rassegna tricolore di specialità nel 2023. A due anni di distanza dall’impresa di Campocatino l’atleta di Rieti ha offerto un ulteriore dimostrazione di forza in questo esercizio, interpretando alla perfezione una prova entrata nel vivo, dopo un tratto “dietro macchina” di 50 km a velocità controllata ma sostenuta, nei 5 km finali di ascesa verso il borgo di Montefalcone Appennino. Un’ascesa degna di una corsa professionistica, con pendenza media vicina al 10%, che Cavalli ha saputo affrontare in costante progressione, senza lasciare scampo agli avversari diretti per il tricolore. Alle sue spalle il compagno Matteo Laureti ha inoltre concretizzato una clamorosa doppietta di categoria, andandosi a prendere la piazza d’onore dopo aver provato con coraggio a forzare i tempi sulle prime rampe della scalata. A completare la festa del Bici Club ci ha quindi pensato il veterano del team Paolo Orazi, che con il 2° posto tra gli M9 ha conquistato la terza medaglia tricolore del 2025.

Non sono stati da meno dei compagni anche gli atleti impegnati in parallelo nella Monte Terminillo Cycling, Gran Fondo inserita nel circuito Pedalatium. Il sempre costante Ugo Laudati (M6) ha infatti concluso al 3° posto di categoria i 141 km di una gara che aveva come difficoltà altimetrica principale la Sella di Leonessa, posta a pochi km dalla partenza. Eccellente anche la prestazione di Emanuele Mancini (Master Junior), cimentatosi invece con gli 83 km del percorso medio, che ha battagliato coi primi della classe tagliando il traguardo alla 7° piazza assoluta e alla 3° di categoria. Una domenica d’oro quindi per la formazione del patron Siro Castellani, quantomai capace in questa annata di rispondere presente proprio negli appuntamenti che contano.

Marco Bea


Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Foligno

Hispellvm 2025. Bilancio sodisfacente nonostante il maltempo

Foligno

Sorpreso al bar ma dovrebbe essere ai domiciliari: arrestato 24enne per evasione

Valnerina

Buttano rifiuti edili nei cassonetti urbani: telecamere incastrano due persone

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione

Star Bene

In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout

Star Bene

Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili

Ultim'ora Italia

Giornata distrofia di Duchenne, campagna informativa Italfarmaco

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!