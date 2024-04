Camion contromano allo svincolo, altro brivido in E45 - Tuttoggi.info

Stavolta la presenza di un'auto ha impedito al mezzo pesante di procedere fin dentro la superstrada | E' il secondo episodio in meno di una settimana

A distanza di neanche una settimana dall’episodio avvenuto all’altezza di Sansepolcro Sud, sulla E45 si torna a parlare di mezzi contromano.

Stavolta è stato un camion – con autista di nazionalità polacca – a far venire i brividi ad un’automobilista, trovatosi davanti il mezzo pesante allo svincolo Umbertide-Gubbio (direzione sud) ieri pomeriggio (16 aprile).

Solo la presenza della vettura e di un altro autoarticolato subito dietro hanno impedito che il camionista procedesse fin dentro la superstrada.

I presenti, alquanto spaventati, hanno poi aiutato l’incauto autista a tornare indietro – fermando la circolazione per appena 5 minuti – quanto basta per fargli imboccare la strada in direzione Perugia (l’errore del camion era stato infatti svoltare in direzione Cesena, vietata, al bivio).

Di sicuro un’altra tragedia sventata dal destino, in uno svincolo dove però – più e più volte – avvengono spesso casi del genere in entrambe le direzioni.