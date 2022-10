Prende uscita contromano poi torna indietro, momenti da brivido sulla E45 - Tuttoggi

Fortunatamente il conducente dell’auto bianca, accortosi del grave errore, avrebbe fatto solo pochi metri per poi fare manovra e tornare indietro in retromarcia, uscendo proprio da dove era appena entrato.

La sorte ha voluto che, in quel momento, non ci fossero altre vetture in transito, soprattutto al momento dell’ingresso dell’auto in E45 dalla strada sbagliata.

Non è la prima volta che mezzi di diverso tipo (anche camion) prendono contromano lo svincolo Umbertide-Gubbio, che, soprattutto di notte, in assenza di illuminazione, non è tra i più facili da “interpretare”…