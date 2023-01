Borgo Cerreto, lavori all'ufficio postale - Tuttoggi

Poste Italiane comunica che da sabato 14 gennaio l’ufficio postale di Borgo Cerreto sarà interessato da lavori di ristrutturazione

Per la durata dell’intervento l’attività dei servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate inesitate, sarà trasferita nella sede di Cerreto di Spoleto in via Garibaldi snc.