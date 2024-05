Ternana ai playout col Bari, Spezia salvo e Venezia ai playoff - Tuttoggi.info

Ternana corsara a Piacenza, di Stefano stende la Feralpi, ma il Venezia crolla contro lo Spezia. Ecco le date delle sfide contro il Bari

Tutto in una notte che ha decretato il verdetto: la Ternana andrà ai playout contro il Bari, lo Spezia ha ottenuto la salvezza diretta, mentre il Venezia andrà ai playoff (contro Sampdoria o Palermo): e pensare che proprio il Venezia, che avrebbe potuto ottenere la promozione diretta in serie A, stava vincendo contro lo Spezia che ha ribaltato il risultato vincendo per 2-1. Anche la Ternana ha fatto la sua parte, con Di Stefano che si conferma MVP di fine stagione e regala ai rossoverdi la speranza salvezza con un doppio confronto da brividi. 1500 ternani a Piacenza hanno spinto i rossoverdi in una gara sofferta e i maxischermi del Liberati hanno chiamato a raccolta la città per dare una spinta emotiva ancora più incisiva ai ragazzi di Breda. La cronaca del match poco conta di fronte all’importanza del risultato finale: unico obiettivo possibile raggiunto.

Ternana, Breda “Mettere tutto quello che abbiamo”

“Abbiamo fatto quello che dovevamo, senza badare agli altri, abbiamo vinto con sofferenza perché ci giocavamo tanto. Bisogna essere orgogliosi di questi ragazzi. Ora ci aspetta una doppia finale, contro una squadra di livello. Dovremo fare due gare senza troppi calcoli e metterci dentro tutto quello che abbiamo” – alla fine della gara contro la Feralpi ha detto tutto mister Roberto Breda: la Ternana ha fatto quello che doveva, ha portato a casa i 3 punti che servivano per garantirsi almeno i playout. E così è stato.

La conferenza stampa di mister Breda

Playout contro il Bari

La Ternana chiude con 43 punti, il Bari con 41: saranno dunque rossoverdi e biancorossi a contendersi la permanenza in serie B in due sfide da dentro o fuori. Le date scelte per le partite sono il 16 e oil 23 maggio. Il 16 maggio si giocherà a Bari, mentre il ritorno sarà al “Liberati” di Terni, con i rossoverdi che potranno anche pareggiare in virtù della classifica finale.

Ternana-Feralpi: il tabellino

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bergonzi; Letizia, Kourfalidis (80′ Zennari), Hergheligiu (80′ Fiordalino), Giudici (64 ‘st Pietrelli), Felici (88’ Attys); Dubickas (46 ‘st Compagnon), La Mantia. A disp.: Liverani, Volpe, Sina. All. Zaffaroni

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca (74′ Sorensen), Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (57 ‘st De Boer), Carboni (57 ‘st Dionisi); Pereiro (74′ Raimondo), Di Stefano (83’ Zoia). A disp.: Iannarilli, Franchi, Bonugli, Zoia, Sorensen, Raimondo, Ferrara, Viviani, N’Guessan. All. Breda

Arbitro: Federico Dionisi de l’Aquila

Assistenti: Galimberti e Arace

IV Ufficiale: Scarpa

Var: Nasca

Avar: Ayroldi

Marcatori: 25′ Di Stefano (T)

Ammonizioni: 25′ Amatucci (T); 51′ Faticanti (T); 60’Lucchesi (T)

foto UItras United