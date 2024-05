Assisi, è festa blu: la Nobilissima Parte de Sopra vince il Calendimaggio 2024 - Tuttoggi.info

L’edizione 2024 del Calendimaggio di Assisi è vinta dalla Nobilissima Parte de Sopra, che sale a 35 vittorie contro le 31 dei rivali della Magnifica Parte de Sotto. L’albo d’oro vede poi due non assegnazioni e un ex aequo. A suonare a distesa le campane di San Rufino – come da tradizione quando vincono i blu – don Cesare Provenzi.

Il verdetto arrivato poco più di un’ora dopo la fine della sfida canora. Ad eleggere la Parte vincitrice la giuria composta dalla storica Virtus Maria Zallot, dal regista Claudio Autelli e dal musicologo Sandro Cappelletto. A Sopra va anche il Calendimaggio dei Piccoli, mentre Sotto vince Madonna primavera. In generale, un grande successo per la manifestazione che, quest’anno, ha visto il patrocinio del Senato della Repubblica.