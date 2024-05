Giro d'Italia, partita la tappa Spoleto - Prati di Tivo | Foto e Video - Tuttoggi.info

Grande festa a Spoleto per la partenza dell'ottava tappa del Giro d'Italia, che poi ha attraversato una parte della Valnerina

E’ partita intorno alle 12.30 – attraversando il centro storico di Spoleto per poi virare verso la Valnerina attraverso il valico di Forca di Cerro, passando poi per Piedipaterno di Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco e Monteleone di Spoleto – la carovana rosa del Giro d’Italia dopo l’entusiasmante prova cronometro di ieri tra Foligno e Perugia vinta da Pogacar.

Intorno alle 10.30 sono iniziati ad arrivare i pullman dei team e le auto ammiraglie con le bici da corsa all’interno della Caserma Garibaldi dell’Esercito, accolti da centinaia di curiosi di tutte le età. Quindi i ciclisti si sono portati in piazza Garibaldi, dove ad accoglierli c’erano il sindaco Andrea Sisti con l’amministrazione comunale tutta, l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti (fautrice dell’approdo delle due tappe umbre del Giro), il comandante del 2° Reggimento dei Granatieri di Sardegna, colonnello Pier Giorgio Giordano, ed il presidente del comitato organizzatore della tappa Roberto Settimi.

Una città che si è vestita a festa, di rosa, per l’occasione in questi giorni, per una tappa del Giro d’Italia che mancava da molti anni. Tante le iniziative promosse dal comitato organizzatore che sono iniziate nei giorni scorsi e proseguiranno fino a domani, tra appuntamenti sportivi, solidali e culturali.