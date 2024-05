Lo 0-0 contro il Rimini basta a un Perugia sottotono per andare avanti nei playoff | Pagelle

Grifo mai pericoloso, lascia il gioco agli ospiti, che comunque non creano più di tanti pensieri ad Adamonis

Basta uno scialbo 0-0 a Perugia, in casa contro il Rimini, per andare avanti nei playoff. Un Grifo poco convincente, che lascia molto l’iniziativa agli avversari, pur senza rischiare più di tanto, ma anche non in grado praticamente di creare reali occasioni da rete.

Tabellino e pagelle

Perugia – Rimini 0-0

Rimini: Colombi 6, Marchesi 6 (25′ st Garetto 6), Goretti 6, Morra 6.5, Semeraro 6, Megelaitis 6, Sala 6 (41′ st Delcarro sv), Malagrida 6 (25′ st Capanni 6), Langella 6, Lamesta 5.5 (34′ st Ubaldi 6), Lepri 5.5 (34′ st Cernigoi 5.5). All. Troise.

Perugia: Adamonis 6; Lewis 6, Vulikic 6, Dell’Orco 6 (32′ st Souarè 6.5); Mezzoni 6, Torrasi 6, Iannoni 6, Lisi 5 (13′ st Kouan 6.5); Paz 5.5 (21′ st Seghetti 5.5), Matos 5 (32′ st Cudrig 5); Vasquez 5 (32′ st Sylla 5). All. Formisano 6.

(a seguire servizio completo)