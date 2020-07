Bonus Casa, Confartigianato Perugia spiega come attivarlo

Confartigianato Imprese Perugia, in collaborazione con Anaepa Confartigianato Edilizia Nazionale e Regionale Umbria, organizza per martedi 21 luglio 2020 a partire dalle ore 16,30 un webinair gratuito dal titolo “SOS Casa: super bonus, nuove misure della legge “Rilancio”, cessione del credito e sconto in fattura. Cosa fare?”.

Il webinair è una grande occasione per conoscere le opportunità offerte dal Super Bonus, la nuova detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico del patrimonio edilizio italiano una volta definito il quadro normativo. Ed anche le modalità di interazione tra la concessione per i contributi della ricostruzione Post Sisma e il superbonus fiscale.

I lavori saranno coordinati dal segretario Confartigianato Imprese Perugia Imprese Perugia, Stelvio Gauzzi, e vedranno la partecipazione di esperti del Tavolo tecnico commissario ricostruzione, dell’Enea, dell’Harley Dikkinson, del Consorzio “CoRiQU” Consorzio Rigenerazione Qualificazione Urbana, nonché di rappresentanti dell’Associazione sia mazionale che regionale.

L’invito a partecipare è rivolto a tutte le imprese del sistema Casa (edili, impiantisti, serramentisti, ecc.) e ai professionisti. Ma può essere un’importante occasione di conoscenza anche per i proprietari degli immobili.

Per aderire all´iniziativa basta inviare una mail a info@confartigianatoperugia.com, indicando il nominativo del partecipante e la denominazione dell´impresa/professionista entro il 18/07/2020.