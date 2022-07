Bcc Spello e Velino, Enrico Duranti nuovo direttore generale

Il curriculum di Duranti

Enrico Duranti, laureato con lode in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un Master in Business Administration presso la Manchester Business School e si è abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore dei conti. Il neo direttore ha operato per anni nel settore della finanza straordinaria, sia nell’ambito del corporate finance che del private equity, in Italia e all’estero. E’ stato presidente di Assilea (Associazione Italiana di Leasing) e di Leaseurope.

Nella foto da sinistra a destra: Enrico Duranti, nuovo Direttore Generale della Banca, Alessio Cecchetti, Presidente del CdA e Maurizio Carnevale, Direttore Generale uscente.