Ad Assisi si conclude con successo la prima edizione del percorso "Ri-Nascere in Armonia" dedicato al benessere emotivo delle neo-mamme. - Tuttoggi.info

Assisi, 3 dicembre 2024 – Si è conclusa la scorsa settimana la prima edizione del percorso per neo-mamme “Ri-Nascere in Armonia“, un progetto innovativo dedicato al benessere emotivo delle donne nel delicato periodo post-partum. Promosso dall’Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà di Assisi, il laboratorio è stato guidato da due professioniste d’eccezione: l’attrice e regista teatrale Emanuela Pantano e la psicologa perinatale Maddalena Ciotti.

Questo percorso ha offerto alle partecipanti un’occasione unica per affrontare le sfide della maternità attraverso strumenti innovativi come il teatro fisico, l’improvvisazione teatrale e la meditazione emozionale. Grazie a questi approcci, le neo-mamme hanno potuto esplorare le proprie emozioni, superare tabù e difficoltà, e condividere esperienze in un ambiente protetto e accogliente.

Il presidente dell’Associazione VI.VA., Luigi Marini, ha sottolineato l’importanza di un progetto di questo tipo per il territorio:

“Avere uno spazio protetto e organizzato per sostenere le donne nel periodo post-parto e nei primi anni di vita dei propri bambini rappresenta una grande risorsa. Questo progetto, condotto da professioniste altamente qualificate e a loro volta mamme, risponde a un bisogno concreto, accompagnando le donne nelle profonde trasformazioni che comporta il diventare madri, donne e lavoratrici.”

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto dei partner locali Umbra Acque Spa e Casa del Giocattolo, che hanno contribuito a offrire il percorso a diverse giovani mamme del territorio.

“È un privilegio poter contare su aziende che sostengono il benessere delle neo-mamme in modo concreto ed efficace,” ha aggiunto Marini.

Un futuro per il benessere delle mamme

Visto il successo della prima edizione, l’Associazione VI.VA. ha già annunciato che la seconda edizione del percorso “Ri-Nascere in Armonia” si terrà nel 2025, confermando l’impegno per il benessere emotivo delle mamme del territorio.

Per maggiori informazioni:

Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà

email: onlus.viva@gmail.com

cell: 334 790 2424





Luogo: Assisi